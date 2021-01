VIDÉO : la population d'Euzet réagit aux accusations de maltraitance sur Dumba l'éléphante d'Asie

La colère de tout un village. Celle des habitants d'Euzet-les-Bains tout près d'Alès. Depuis septembre dernier est accueillie sur un terrain privé, Dumba, une éléphante d'Asie de 43 ans. Dumba fait la une de la presse parce que l'association animaliste One-voice (vous avez pu l'entendre sur notre antenne ce mercredi), accuse ses propriétaires de maltraitance et à déposé plainte auprès du parquet d'Alès. Une accusation qui indigne le maire et ses administrés.

Jusqu'à preuve du contraire pas de maltraitance

Affirmer que Dumba est maltraitée "c'est tout simplement mentir" disent Marine et Martine qui voient régulièrement l'éléphante d'Asie se promener aux alentours d'Euzet. "Dumba est très gentille, on lui donne des carottes et les enfants sont émerveillés". Deux habitantes qui sont venues spontanément à notre rencontre, "indignées et en colère".

Reportage on air sur France Bleu Gard Lozère. Copier

Des mails d'insultes après la médiatisation de Dumba

Fondées ou infondées les accusations de One-Voice ont en tous les cas "fait le tour du monde" expliquent les propriétaires de l'éléphante d'Asie. "Nous sommes harcelés par ces associations", même la ministre Barbara Pompili a twetté sur Dumba. Mairie d'Euzet et services sanitaires du Gard ont reçu nombre de menaces et d'insultes

Des habitants d'Euzet excédés par la campagne médiatique de dénigrement. Copier

Une plainte qui n'aurait que peu de chance de prospérer

Dumba a déjà séjourné il y a deux ans à Euzet, à l'époque pas de polémique. Une "chasse aux sorcières cette fois" selon Yvonne, propriétaire est descendante d'une vieille dynastie du cirque. Le parquet d'Alès ne trouve rien à redire. Le dépôt de plainte ne signifie pas l'ouverture d'une enquête pas plus que la culpabilité du mis en cause.

Cyril Ozil, maire d'Euzet-les-Bains (Gard) Copier