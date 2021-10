VIDÉO - La Poste forme ses facteurs à réagir en cas d'attaque de chien

Mardi 12 octobre 2021, une dizaine de facteurs de Sète (Hérault) ont été formés au "risque canin". Chaque année, plus de 2.000 facteurs se font mordre par des chiens en France. Reportage.

C'est une angoisse pour beaucoup de facteurs : qu'un chien se jette sur eux au moment où le client ouvre la porte pour une livraison. En moyenne, 2.000 facteurs se font attaquer chaque année en France. Huit d'entre eux ont déjà subi des morsures, dans le secteur d'Agde, depuis le début de l'année, dont deux blessures sérieuses. Pour prévenir des attaques, La Poste organise des "formations risques canins". Une dizaine de facteurs-livreurs se sont prêté au jeu à Sète (Hérault) ce mardi 12 octobre 2021.

Après seulement quelques minutes de mise en situation, Stanislas, facteur-livreur à Sète, se sent déjà plus à l'aise. Il s'est déjà fait mordre une fois. "Parfois, on ne sait pas quoi faire devant un chien. On se crispe, on panique, et on fait un mauvais geste. Et c'est là qu'on risque la morsure", explique-t-il. Agnès Brillant, éducatrice canin, rappelle les conseils de base en cas de menace : "Je ne regarde pas l'animal, je ne l'interpelle pas, je ne fais pas de gestes brisques et je me détourne lentement."

Mais en cas de chien ouvertement agressif, "le conseil qu'on donne, c'est de ne pas rentrer", insiste Eric Catalan, formateur dans le secteur de Sète et Agde. "On avertit le plus rapidement possible le chef d'équipe pour qu'il contacte le client et que le client puisse enfermer son chien, pour que le facteur puisse distribuer en toute sécurité."

La Poste communique aussi avec les élus pour faire de la prévention auprès des propriétaires de chiens, et distribue des flyers dans les boites aux lettres des principaux concernés.