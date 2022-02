VIDÉO - "La première précaution, c'est d'être visible", conseille la fédération de randonnée de Vaucluse

Le président de la fédération de randonnée pédestre en Vaucluse mise sur le dialogue pour mieux partager la nature entre chasseurs, sportifs et promeneurs, alors que la question s'invite dans la campagne électorale après un accident de chasse dans le Cantal ce samedi. Invité de France Bleu Vaucluse ce mardi, Bernard Fatato estime que "la première chose, c'est de discuter avec les chasseurs quand on les voit, de leur demander si on peut passer. S'ils nous disent non, on fait demi-tour ou on fait autre chose". "Le dialogue est très important", insiste-t-il.

Bernard Fatato invite aussi les randonneurs à prendre des précautions avant de partir en forêt. "La première précaution, c'est déjà être visible. Là, je suis habillé en gris et en bleu, ce n'est pas suffisant. Il faut être flashy pour qu'on nous voit. La deuxième chose, c'est qu'il faut rester sur des chemins, qu'ils soient balisés ou non. La troisième chose, c'est que j'ai compris que certaines pratiques de chasse comme les battues se décrètent quasiment au dernier moment. Donc, il faut bien regarder ce qui se passe et réfléchir avant de franchir ces panneaux", développe Bernard Fatato.