VIDEO - "La qualité de jeu des féminines s'est quand même nettement améliorée", Philippe Gallé, district football 37

Indre-et-Loire, France

Philippe Gallé est le président du district de football en Indre-et-Loire. Ce vendredi soir, il aura la chance de vivre l'ouverture du Mondial au Parc des Princes à Paris. Ce matin, il était l'invité de France Bleu Touraine.

"En Indre-et-Loire, le football féminin se porte très bien. _Nous sommes sur une pente croissante de licenciées de l'ordre de 10% par an. Pour arriver aujourd'hui à près de 2 000 licenciées dans le département_. 1500 joueuses et 500 éducatrices, dirigeantes et arbitres. Soit un peu plus de 10% du total de nos effectifs.

Aujourd’hui, _une petite moitié de nos clubs de foot possèdent une section féminine_. Ce football féminin attire de plus en plus. Il est de plus en plus médiatisé et aujourd'hui, la qualité de jeu pratiqué par nos féminines s'est quand même nettement amélioré.

Pour l'avenir, il faut aider les clubs à se structurer pour pouvoir accueillir toutes ces joueuses dans de bonnes conditions. ça demande des vestiaires supplémentaires, des éducateurs et éducatrices supplémentaires.. _C'est une belle croissance mais il faut la gérer_."

La Touraine qui profite de l'ouverture du mondial pour fêter le foot féminin tout ce week-end de la Pentecôte. Avec des tournois prévus samedi à Monnaie, Joué-les-Tours et Bourgueil. Dimanche à Fondettes et lundi à nouveau à Monnaie.