VIDEO - La région Nouvelle-Aquitaine au Salon International de l'Agriculture

Ce mercredi 27 février se déroule la journée de la région Nouvelle-Aquitaine au Salon de l'agriculture à Paris. Les filières bovines, ovines, porcines et équines ainsi que les produits de la région sont particulièrement mis à l'honneur.

Nouvelle-Aquitaine, France

Événement dans l’événement ce mercredi 27 février au Salon de l'agriculture avec la journée de la Nouvelle-Aquitaine. La première région agricole de France et d'Europe est particulièrement bien représentée dans la plus grande ferme de France qui se tient Porte de Versailles à Paris jusqu'au 3 mars.

Les animaux d'élevages

Hall 1, les visiteurs du salon peuvent découvrir les 4 races emblématiques de la région dans la filière bovine : la Limousine, la Blonde d'Aquitaine, la Bazadaise et la Parthenaise. Ces bovins sont répartis autour du stand de la région Nouvelle-Aquitaine où le chef Frédéric Coiffé cuisine ces produits pour différentes dégustations. De plus dans cet espace, présentation des productions gastronomiques de la région, comme le beurre AOP Charentes-Poitou, et les différents fromages de chèvre, parmi lesquels le Chabichou du Poitou, ou le Cabécou du Périgord.

Moins imposants en taille les animaux des filières ovines et porcines sont également à retrouver dans le Hall 1. Parmi eux l'agneau du Poitou-Charentes, l'agneau du Périgord, le porc cul noir du Limousin et le porc Kintoa.

La filière équine de Nouvelle-Aquitaine se trouve Hall 2 avec les ânes et mulets des Pyrénées, le poney Landais, le baudet du Poitou, le Pottok... En outre un accent est particulièrement mis sur le tourisme équestre dans la région, une activité en pleine croissance.

Les produits de Nouvelle-Aquitaine

Hall 3 du Parc des Expositions de la Porte de Versailles, plus de 70 exposants sont présents pour promouvoir les produits de Nouvelle-Aquitaine dans ces différentes catégories : alcools, vins et spiritueux, épicerie-conserverie, foie gras, fromages et salaisons, produits artisanaux, spécialités sucrées. Côté restauration, les visiteurs du Salon de l'agriculture sont attendus au restaurant des viandes Nouvelle-Aquitaine avec le chef Laurent Butot. À leur disposition également 4 espaces culinaires thématiques : le Périgord, les Landes, un bar à huîtres et un foodtruck Limousin.

Enfin concernant le tourisme la Corrèze, la Dordogne, le Lot et Garonne, les Pyrénées-Atlantiques et le Poitou possèdent chacun un stand pour promouvoir les activités de leur zone respective.