VIDÉO - La résilience des résidents de l'Adapei de Lescar face à l'épidémie

La résidence de l'Adapei du Bialé, à Lescar (Pyrénées-Atlantiques), n'a pas été trop touchée par l'épidémie. Six résidents sont tombés malades mais, à la différence de certains établissements, la direction a fait le choix de ne pas isoler les autres. Pendant le deuxième et le troisième confinement, contrairement au premier, ils ont pu continuer de travailler. La plupart à l'Esat (établissement et service d'aide par le travail) Colo-Coustau voisin, d'autres dans des entreprises de menuiserie ou d'espaces verts. Mais les 73 résidents de 20 à 74 ans, déficients intellectuels ou avec des troubles psychiques et du comportement, ne peuvent plus, après leur journée de travail et le week-end, participer à des activités de groupe hors du foyer. Ils s'organisent et se serrent les coudes, patients, en attendant de reprendre une vie normale.

Les résidents recevront le 13 mai leur seconde dose de vaccin. Comme le Bialé, une quinzaine d'établissements gérés par l'Adapei hébergent des adultes en situation de handicap mental dans le département des Pyrénées-Atlantiques.