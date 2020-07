VIDÉO - La saison taurine débute en France ce dimanche dans les arènes de Beaucaire

La première manifestation taurine en France, c'est ce dimanche à Beaucaire (Gard) avec à 18h une novillada torista (l'ADN de l'organisateur, l'Aficion taurine beaucairoise). Une novillade sans bodegas, sans animations mais avec des "toros" à cause de la pandémie de Covid-19.

Et de ce point de vue, aux dires de l'ATB, "fiesta brava" garantie avec trois exemplaires de la ganaderia du Conde de la Corte qui fête son centenaire et trois autres exemplaires de l'élevage Dolores Aguirre. Face à eux, José Cabrera (chef de lidia), Francisco Montero et José-Antonio Valencia.

Une manifestation taurine sans bodega mais avec des toros

Le coronavirus est passé par là. Les estivales de Beaucaire sont annulées, tout comme la novillada, il y a encore trois semaines. Le contexte s'améliorant et dans le respect strict des mesures sanitaires, la mairie a demandé à l'Aficion taurine beaucairoise si elle pouvait, finalement, organiser la course. Réponse affirmative, dans cette terre de toutes les tauromachies. Une novillada dans les arènes mais sans bodega autour ou toutes autre animation habituelle en période de feria. Mais l'aficion locale, celle du Sud-Ouest, du Sud-Est, voire de l'Espagne, sevrée de toros depuis des mois, ne devrait pas manquer le rendez-vous taurin gardois.

Des arènes réduites de moitié et une distribution de masques

D'une capacité de 4.000 places à cause de l'épidémie, la jauge des arènes de Beaucaire a été réduite de moitié et toutes les dispositions sanitaires respectées : distribution de masques pour celles et ceux qui n'en sont pas pourvus, gel hydroalcoolique aux quatre entrées de la plazza et distanciation obligatoire. Les organisateurs comptent aussi sur "l'esprit de responsabilité du public".

La vidéo ci-dessous nous a été aimablement transmise par l'Aficion taurine beaucairoise. Merci spécial à Mickaël Ripetti son vice-président.

Tarifs et réservation : 07.67.60.89.12 ou sur le site de l'ATB.

De l'encaste, toujours de l'encaste. - ATB