Mézangers, France

Dans le département, la baignade est surveillée sur les plans d'eau d'Argentré, Bouère, St-Denis-du-Maine, St-Cénéré, La Selle Craonnaise et Mézangers. Surveillance assurée tous les après-midis de l'été entre 14h et 19h.

Les zones de baignades s'étendent jusqu'à une distance de plusieurs dizaines de mètres de la plage. La limite est matérialisée par une ligne de petites bouées.

En revanche, il est formellement interdit de se baigner dans la Mayenne, sur toute la longueur de la rivière.

La sécurité, c'est l'affaire de tous explique Emmanuel Chambrier, maître-nageur-sauveteur sur la base de loisirs du Gué de Selle, dans les Coëvrons : "la meilleure des sécurité c'est la surveillance. Surveillance par nous, professionnels, et par les parents et grands-parents qui accompagnent les enfants. C'est la première chose. La seconde c'est de faire attention à ne pas aller trop vite dans l'eau, surtout en période de forte chaleur, pour éviter l'hydrocution, le malaise. Il arrive souvent que des baigneurs franchissent la limite. C'est à leurs risques et périls. On essaie de leur faire comprendre qu'il vaut mieux rester dans la zone surveillée. Nous sommes bienveillants".