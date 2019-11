VIDÉO - La Semaine des aidants a lieu en ce moment en Béarn et au Pays Basque

Pyrénées-Atlantiques, France

Les 11.000 aidants des Pyrénées-Atlantiques sont sûrement beaucoup plus nombreux en réalité. On estime à deux personnes sur trois qui sont aidants sans en être conscientes. C'est pour sortir de cet isolement que le Comité d'intervention et d'animation pour l'autonomie (CIAPA) organise la deuxième Semaine des aidants, du lundi 18 au samedi 23 novembre. L'évènement visite six communes du département, une par jour.

Les aidants sont ceux qui s'occupent d'un proche dépendant, malade, âgé, handicapé. Les infirmiers libéraux, par ailleurs, sont des aidants professionnels.

Des scénettes pour parler du quotidien

L'évènement est gratuit, ouvert à tous. Vous pourrez assister à des scénettes interprétées par des aidants pour reproduire des situations quotidiennes. Par exemple, une personne refuse de manger. Comment réagir ? Quel mot ? Quel geste ?

Le principe est d'inviter les participants à échanger leurs idées, leurs façons de procéder, pour se donner des astuces et se rassurer mutuellement. Car personne n'apprend à être aidant.

60% des aidants conservent leur activité professionnelle

Chantal Fuertes a accompagné sa mère dans les quatre derniers mois de sa vie. La journée, elle travaillait. Le soir, elle s'occupait d'elle.

"Je m'occupais du dîner, de la toilette, du coucher, du lever, des soins avant que les aides à domicile arrivent le matin"

Chantal Fuertes raconte son quotidien pendant quatre mois. Copier

20% des aidants sont proches du burn-out

Le but de la Semaine des aidants est aussi de proposer une accompagnement professionnel. Pour limiter le surmenage et soulager les aidants, il existe notamment des services de prise en charge de la personne aidée pour quelques jours, le temps de prendre des vacances. Les aidants pourront retrouver ces services parmi les stands installés dans chaque ville.

Au Pays Basques, de 13h30 à 17h30

Lundi 18 novembre : Bayonne , salle Albizia

, salle Albizia Mardi 19 novembre : Hasparren, centre Elgar

En Béarn, de 13h30 à 17h30

Mercredi 20 novembre : Ledeuix , salle des fêtes

, salle des fêtes Jeudi 21 novembre : Serres-Morlaàs , salle des fêtes

, salle des fêtes Vendredi 22 novembre : Laruns , Espace 2015

, Espace 2015 Samedi 23 novembre : Mourenx, salle des Ponts Jumeaux

Bon à savoir

Si n'avez pas la possibilité de laisser seule la personne dont vous avez la charge, téléphonez au 05.59.80.16.37 pour demander une aide ponctuelle à domicile, l'après-midi de l'évènement.