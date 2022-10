VIDÉO - La SNSM lance un nouveau gilet autogonflant destiné au grand public

Ce nouveau gilet a une particularité : il est autogonflant. Il retourne sur le dos la personne qui tombe à l’eau même la tête en avant. Il est très facile à enfiler et pèse moins de 1,5 kg. Nous avons pu le tester en conditions réelles au large de La Rochelle.

Test en conditions réelles du nouveau gilet co-créé par la SNSM et Tribord - SNSM

Ce nouveau gilet-harnais de la SNSM est autogonflant. Il retourne sur le dos la personne qui tombe à l’eau même la tête en avant. - Thibault Desplats

Pour concevoir cet équipement novateur, il a fallu trois années de conception, des croquis, de design. Une cinquantaine de prototypes ont été réalisés. Beaucoup de tests ont aussi été réalisés en mer, de jour, de nuit, dans la houle, le froid, sur des zodiacs, sur des voiliers. "A chaque fois, on apportait les modifications qu’il fallait. Notre objectif était d’arriver à un produit qui garantisse la sécurité et que l’on ait envie de porter pendant ces sorties en mer” raconte Brian Leavy, de chez Tribord.

Le nouveau gilet autoglonflant co-créé par la SNSM et Tribord - Robin Christol

Ce nouveau gilet a été conçu à La Rochelle, au tribord Sailing lab, un laboratoire de 3000 mètres carrés, où la marque Decathlon teste ses nouveaux équipements nautiques. Mais ce qui a aussi permis d’en arriver à ce nouveau gilet, c’est aussi et surtout l’expérience de la SNSM. “Nous sommes finalement les premiers acteurs à intervenir auprès des naufragés” rappelle Marc Sauvagnac, directeur général de la SNSM. “Pour nous l’important c'est aussi d’être repérable. Il fallait que le gilet soit visible de loin en mer” explique Benjamin Serfaty, directeur des achats de la SNSM. En plus des bandes réfléchissantes, ce gilet dispose d’une lampe flash visible à 360° à 3,5 km par temps calme.

Chez Tribord, comme à la SNSM , l’enjeu était de concevoir un gilet de sauvetage dédié à la navigation hauturière, qui s'adresse au grand public, mais aussi aux utilisateurs les plus exigeants. Il est adapté à tout type de navigation. Ce nouveau gilet sera disponible à la vente à 220 euros, dans le courant du mois de décembre via le réseau Decathlon, en magasin et en ligne (hors Royaume-Uni).

Selon la SNSM, huit noyades sur dix auraient pu être évitées si les victimes avaient porté un gilet.