VIDÉO : "La solution la plus simple c'est la vaccination" lancent les joueurs et le personnel de l'OM

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, joueurs et personnels de l'Olympique de Marseille lance un appel à la vaccination, "pour être tous ensemble" dit le coach Jorge Sampaoli. Une prise de position qui fait beaucoup réagir.

La vidéo fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours. Joueurs et personnels de l'Olympique de Marseille lancent un appel à la vaccination. Un message pour éviter notamment des mesures restrictives qui empêcheraient le public de venir au stade: "On veut vivre cette saison ensemble", lance le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria, avant d'ajouter : "Faites comme moi !".

L' Olympique de Marseille qui précise que plus de 30% des 18-40 ans ne sont pas vaccinés dans les Bouches-du-Rhône alors les joueurs aussi s'y mettent. Et l'argumentn c'est le public dans les stades. "Je ne suis pas venu pour jouer à Marseille dans un stade vide" explique la nouvelle recrue marseillaise, Konrad De La Fuente, "la solution la plus simple c’est la vaccination », insiste l’ailier américain.

Pour nous soutenir, soutenir l’équipe, et surtout pour protéger vos proches, la solution la plus simple, c’est la vaccination, et nous avons besoin de vous - Pablo Longoria

Un message qui a fait réagir notamment l'AP-HM, l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, qui remercie le club pour sa prise de position.