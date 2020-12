VIDÉO - La SPA fête ses 175 ans avec une nouvelle campagne

« Donnons-leur autant qu’ils nous apportent ! » c'est le slogan de la nouvelle campagne de la SPA lancée à l'occasion de ses 175 ans. Une campagne positive empreinte d’humour pour marquer les esprits, et rappeler que nos fidèles compagnons nous procurent tant de choses positives et de manière inconditionnelle.

Dans un communiqué, la SPA rappelle que les animaux sont nos véritables alliés du quotidien et que nous nous devons de les protéger.

La SPA s’investit totalement depuis 175 ans dans la protection des animaux. En 2019, nous avons recueilli 46.563 animaux dans nos refuges, soigné 100.620 et fait adopter 42.971. La générosité et la mobilisation du public sont essentielles à notre action" - Jacques-Charles Fombonne, président bénévole de la SPA.

Une mission rendue possible grâce à la générosité des Français, la mobilisation de nos 4.000 bénévoles et 20.000 adhérents, l’engagement de nos salariés et l’acte noble d’adopter à la SPA plutôt que d’acheter. Pour faire un don, rendez vous sur le site de la SPA.