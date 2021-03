VIDÉO : La ville de Marseille s'attaque à la rénovation des infrastructures sportives

Une fois de plus la nouvelle majorité à Marseille dresse un constat alarmant de la situation actuelle. Cette fois c'est à propos des infrastructures sportives : les gymnases, les terrains de sport encore les piscines. La municipalité entend les rénover mais pour cela elle a besoin d'argent. Il y a dix jours, l'adjoint aux sports Sébastien Jibrayel est allé au ministère des sports pour demander une enveloppe pour la ville. Il dit avoir obtenu près de 10 millions d'euros :"aujourd'hui à Marseille il y a un vrai besoin. On a fait un état des lieux, il y a des équipements sportifs qui sont fermés, interdits au public et la situation financière de Marseille ne permet pas de les rénover. L'ancienne municipalité a préféré faire une patinoire qui a coûté 50 millions d'euros comme si on était au Canada alors qu'à côté on a des piscines qui sont fermées. L'argent aurait dû être utilisé autrement".

Avec 10 millions d'euros pour l'année 2021/2022 que va donc pouvoir faire la municipalité ? Priorité à la piscine Nord dit Sébastien Jibrayel, impossible par exemple de s'attaquer à celle de Luminy : "l'ancienne municipalité a abandonné cette piscine. La rénover c'est 30 millions d'euros. C'est très difficile".