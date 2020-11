VIDÉO - Importante mobilisation à Rennes contre la loi "sécurité globale" et les violences policières

Plus de 4.000 personnes se sont rassemblées à Rennes (Ille-et-Vilaine) ce samedi 28 novembre contre la loi "sécurité globale" et contre les violences policières. Une mobilisation encore plus importante que celle de samedi dernier.