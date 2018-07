106 militaires du 27e BCA d’Annecy défileront le 14 juillet sur les Champs-Elysées à Paris. En attendant le jour J, ils répètent et s’entrainent sur à l’aéroport de Meythet.

Annecy, France

"La première ligne, alignez-vous !" Difficile de garder la cadence, même pour des militaires aguerries. Sur le tarmac de l’aéroport de Meythet, les 106 chasseurs alpins répètent leurs gammes. "On défile sur 12 colonnes (contre 6 habituellement) donc cela demande beaucoup de travail." Concentration et coordination. Autour du carré avançant au pas, les officiers du 27e BCA traquent les erreurs de rythme. Le balancement des bras est particulièrement surveillé. "Ce sera mon premier grand défilé, explique le chef Thomas. On n’a pas le droit à l’erreur".

Défiler, ce n’est pas si simple que cela. C’est du lapin mécanique ou du lapin Duracel. Mais c’est un Duracel bien coordonné !" Colonel Louis-Marie Vallançon, chef de corps du 27e BCA

Honneur et fierté

Les chasseurs alpins d’Annecy sont des habitués du grand défilé du 14 juillet sur les Champs- Élysées. Depuis 2002, c’est leur 6e participation. _"On n’a aucun mal à trouver des volontaires_, assure le colonel Vallançon, chef de corps du 27e BCA. Vous avez même des sous-officiers qui ont 15 à 20 ans de service et qui disent : avant de partir, j’aimerai bien défiler sur les Champs-Élysées. C’est pour tous un honneur et une fierté."

