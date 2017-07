VIDÉO - Le bassin d'entraînement à la survie en mer, pôle d'excellence du bataillon des marins-pompiers de Marseille

Un bassin d'entraînement à la survie en mer, tout juste rénové, vient d'être inauguré à Marseille. C'est un outil supplémentaire pour former le bataillon des marins-pompiers, une référence à l'échelle de l'Europe.

Ce bassin d'entraînement à la survie en mer participe à sa façon à faire du bataillon des marins-pompiers une unité unique en France, voire en Europe. Il assure des formations pour apprendre à récupérer des personnes en mer, à nager en groupe, à remorquer des blessés par exemple, ou encore comment s'organiser pour la survie en radeau.

"On perd ses repères, on se retrouve la tête en bas. C'est saisissant." Julien Ruas, adjoint chargé du Bataillon des marins-pompiers de Marseille

Mais le plus spectaculaire, c'est son simulateur de crash d'hélicoptère en milieu maritime. Il forme les marins-pompiers qui tous les jours prennent l'hélicoptère pour partir en intervention. Sur Marseille, souvent en mer, mais aussi partout ailleurs en France.

"Quand vous avez un bateau en feu, il faut aller très vite. Depuis un an, nous avons 40 marins-pompiers prêts à intervenir en deux heures partout en France. Ils ont cinq tonnes de matériel. Il y a des spécialistes du feu et des médecins et infirmiers urgentistes capables de monter un hôpital de campagne, et de traiter 30 victimes." Le vice-amiral Charles-Henri Garié