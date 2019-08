VIDEO : Le Boulazac Basket Dordogne retrouve le chemin de l'entrainement

Boulazac, France

Le maintien sera bien sur l'objectif du BBD pour cette saison 2019 2020. Le pari ne sera pas simple car cette Jeep Élite s'annonce très disputée, tous les clubs ayant "cassé la tirelire" pour éviter la chute en Pro B.

Trois sur six à l'appel

Ras'had James l'arrière, ancien joueur de Zagreb © Radio France - Xavier Dalmont

Sur les six recrues du Boulazac Basket Dordogne, trois sont déjà arrivées en Périgord. Tyler Larson le meneur, Ras'had James l'arrière et Kévin Harley le français ex poitevin. Ryan Pearson, Shawn Jones et Patrik Auda arriveront plus tard. Pearson et Jones dans quelques jours. Le tchèque Auda n'arrivera qu'après le championnat du monde, mi septembre.

Tyler Larson le meneur, passé par Franckfort © Radio France - Xavier Dalmont

Vidéo : Kévin Harley lui est bien périgourdin. L'ancien joueur de Poitiers connait la maison boulazacoise. Il y a joué quand il était enfant

Le championnat de Pro A reprendra le 21 septembre prochain avec la venue du Mans au Palio.