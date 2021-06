VIDEO : Le Centre de traitement de l'alerte unique/Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours

Dans le Vaucluse comme dans de nombreux départements les numéros 15 ,18 et 112 auront été inaccessibles pendant au moins sept heures à partir de mercredi soir. Une panne pas totalement rétablie le lendemain et qui aura démontré le rôle capital des centres d'appel unique pour gérer l'urgence.

L'opérateur téléphonique Orange s'est excusé pour cette panne "rarissime" qui a empêché l'accès aux numéros de secours dans tout le pays.

Une panne qui a permis de juger à quel point les centres d'appels à numéros uniques sont le jalon essentiel de l'urgence pour l'envoi de secours . Le Vaucluse est de plus parmi la vingtaine de départements à être doté d'un centre unique regroupant pompiers et Samu en une même salle. Le centre d'appel unique est situé dans les locaux du Service Départemental d'Incendie et de Secours à Avignon. Il est concomitant au Codis, le Centre Opérationnel d’Incendie et de Secours qui est chargé lorsque les pompiers partent en intervention de gérer l’intervention et les besoins. Le fonctionnement de la structure 24h sur 24 mobilise des pompiers et des médecins et assistants régulateurs sur des vacations de 12 heures.

Le centre d'appel unique du Vaucluse est à la pointe en terme de gestion des secours d'urgence

Le centre d’appel unique est composé du standard des pompiers (le 18) qui fait face à celui du Samu (15 ou 112 - numéro européen unique ) avec un système de gestion informatique commun qui le place parmi les centres les plus performants en terme d’efficacité. Au Samu les assistant-es de régulation médicale ( ARM ) ont la responsabilité d’écouter et d’analyser chaque appel pour en jauger la gravité et de transmettre au médecin régulateur qui juge alors de la nature des secours à envoyer .

Le centre d'appel unique du Vaucluse a de plus la particularité d'avoir depuis deux ans un coordinateur ambulancier privé chargé de repartir des transports sans gravité ni caractères d’urgence auprès du réseau des sociétés d’ambulances du département.