VIDÉO - Le challenge hivernal des troupes de montagne à Chamrousse

Par Lionel Cariou, France Bleu Isère

Mercredi et jeudi, Chamrousse a vécu au rythme des militaires ! Plus de 300 soldats des troupes de montagne venus d'Isère, des Savoies, des Hautes-Alpes, du Vaucluse et de plus loin encore sont retrouvés dans la station de Belledonne pour participer au "Challenge hivernal".