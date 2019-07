VIDEO - Le championnat de France de barbecue a fait étape dans la Manche

Pontorson, France

C'est une grande première en Normandie : le championnat de France de barbecue a fait étape ce samedi et ce dimanche dans la Manche, sur l'hippodrome de Pontorson, près du Mont-Saint-Michel. Une manche qui a réuni près de 120 personnes sur deux jours, réparties dans 22 équipes. Les meilleurs pourront participer aux finales nationales en juin 2020.

Sept critères

Trois catégories étaient proposées :

porc

bœuf

gastronomie de la Manche

"On a décidé de se rapprocher des passionnés en organisant des manches régionales, explique Jean-François Dupont, organisateur de l'événement. La catégorie gastronomie de la Manche est totalement freestyle : les participants amènent ce qu'ils veulent, et c'est la créativité, la qualité des produits, le respect des traditions régionales qui sont jugées".

Sept critères sont jugés : apparence du plat, esprit barbecue (caramélisé, marqué, etc.), goût, justesse de la cuisson, originalité, propreté de l'espace de travail, et même présentation de l'équipe !

Convivialité, créativité et se régaler : c'est ça l'esprit barbecue - Mickael

Devant les barbecues, les équipes s'activent. Là, un filet mignon est en préparation ; là, des ribs de porc légèrement fumés, avec une marinade thaï. "C'est exceptionnel", explique Gaylord Ballé, boucher à Colleville-Montgomery. On va faire un petit bœuf mariné paprika fumé, avec des abricots. on va faire ça en live".

Le feu de l'amour

"On peut faire des choses très simples, de l'entrée au dessert. Perso, je fais un crumble de pêches. Vous coupez des pêches en deux. Vous prenez des bonnes galettes du Mont-Saint-Michel, que vous écrasez avec du beurre, un œuf, des amandes effilées. Un peu de sucre de canne. On mélange, on passe ça sur la demi-pêche, et hop au barbecue", précise Mickael, un fan de barbecue venu d'Urville, dans le Calvados. D'ailleurs, il a rencontré le grand amour... lors d'un barbecue. "J'avais fait un super repas avec un mini-barbecue sur les hauteurs d'Etretat. Gambas saveur mojito, ailerons de poulet marinés, et mon crumble de pêches. C'était top !" se souvient le Normand

Mickael a découvert son grand amour lors d'un barbecue Copier

Parmi les produits incontournables : la pomme, le cidre, les viandes locales (agneau de prés salés, veau sous la mer, porc Abrinka, bœuf), et bien sûr, le camembert sous toutes ses sauces (et ses gratins !).

Les équipes avaient 2h30 pour faire leurs préparations. Avant qu'un jury composé de chefs et de personnalités locales ne donnent leur verdict.