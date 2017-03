VIDEO - Le chanteur Claudio Capéo en concert gratuit à l'Espace social du Grand Ramier à Toulouse

À Toulouse pour son concert au Bikini ce mercredi, le chanteur Claudio Capéo est passé par l'Espace social du Grand Ramier, un lieu d'accueil des personnes en grandes difficultés. Le temps de deux chansons et d'une séance de selfies, le musicien a enchanté ce public pas comme les autres.

Si vous n'avez pas retenu son nom, vous connaissez forcément la chanson qui l'a révélé, "Un homme debout". ♪ Si je m'endors, me réveillerez-vous ? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous ? ♪ Une chanson pleine de sens lorsque Claudio Capéo rend visite aux bénéficiaires de l'Espace social du Grand Ramier, à quelques heures de son concert au Bikini.

Le chanteur alsacien a répondu favorablement à l'invitation de la Mairie de Toulouse. Pourtant de son propre aveu, des demandes de gestes solidaires, "j'en reçois 40 par jour, j'y réponds quand je peux, ça nous fait du bien, ça rebooste." Sans son accordéon, mais avec sa voix inimitable et un guitariste, celui qui a déjà vendu 300.000 albums, a interprété deux chansons : "Je vous embrasse fort" (voi video ci-dessus) et son tube "Un homme debout."

L'artiste s'est volontiers prêté au jeu des autographes. © Radio France - Bénédicte Dupont

C'est pas un plan comm', c'est parce que ça nous tient à cœur. Toulouse, ça tombait bien car ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait ça, en ce moment ont est très pris. On ne vient pas ici en tant qu'artistes, on vient en tant qu'humains, que potes. — Claudio Capéo

Deux chansons, un petit mot court au début pour exprimer sa joie d'être ici, sa reconnaissance à la vie, lui qui perce enfin, à 32 ans, heureux de pouvoir partir en tournée "avec un camion qui démarre". Face à lui, un public varié : des sans-abris, des bénéficiaires réguliers de l'espace social et des familles surtout, un public de plus en plus présent dans ce genre de structures solidaires.

L'Espace du Grand Ramier offre une restauration et des douches aux plus démunis depuis 20 ans à Toulouse. © Radio France - Bénédicte Dupont

Dans la salle qui sert d'habitude de cantine, il y a notamment Héloïse une maman de trois garçons pour qui "c'est le tout premier concert, la première fois que je vois un artiste en vrai". C'est son frère, sans-abri qui lui a suggéré de venir. Au fond de la salle, assise sur un banc, Annie et Jean-Claude deux sexagénaires, ravie même si c'était court. "Il est accordéoniste lui non d'habitude ? Je lai vu à la télé. Moi aussi j'ai fait de l'accordéon", glisse Jean-Claude.

Deux chansons interprétées par Claudio Capéo devant une cinquantaine de personnes. © Radio France - Bénédicte Dupont

Cela fait 20 ans que l'Espace du Grand Ramier existe : il sert entre 400 et 500 personnes par jour, des repas chauds issus de la cuisine centrale et gratuits toute l'année (pas de dîner l'été). L'espace dispose aussi de douches, une laverie et de boîtes aux lettres pour la domiciliation. "On ne refuse personne, mais cette année on a été limite au niveau de la capacité à nourrir les personnes", concède Marie-Christine Sarre, la directrice adjointe des services Solidarités à la Mairie. Cela coûte 1,3 millions d'euros à la collectivité chaque année.

Claudio Capéo sera en concert au Zénith de Toulouse le 1er février 2018. © Radio France - Bénédicte Dupont

Claudio Capéo se produit ce mercredi 22 mars au Bikini à Ramonville. Il sera également au Zénith de Toulouse le 1er février 2018.

