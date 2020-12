VIDÉO - Des choristes chantent dans le tramway d'Avignon pour défendre la culture

Dans quelques jours, les professionnels de la culture seront fixés. Le Conseil d'Etat examine ce lundi la demande de réouverture des théâtres, cinémas et autres salles de spectacles en référé-liberté. La plus haute juridiction administrative rendra sa décision sous 48 heures. En attendant à Avignon, ville symbole, le chœur Spectacul'Art s'est invité dans le tramway ce samedi après-midi à défaut de pouvoir se représenter en salle.

Les ensembles amateurs sont des acteurs essentiels d'un point de vue social. - Vincent Fuchs, directeur artistique de Spectacul'art

Dans la rame, une vingtaine de choristes reprend les tubes de Jean-Jacques Goldman, Calogero et Michel Polnareff. Pour apporter un peu de baume au cœur aux Avignonnais en cette période de fêtes bouleversée par le Covid, "et pour se montrer solidaire du monde de la culture dont on fait partie, même si nous ne sommes qu'un ensemble amateur, explique Vincent Fuchs, le directeur artistique de cette chorale vauclusienne.

Les ensembles amateurs, "un peu oubliés", estime ce dernier, "pourtant ces orchestres, chorales et fanfares sont aussi des acteurs essentiels dans la vie de notre pays, d'un point de vue culturel, musical et peut-être même surtout social."