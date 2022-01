VIDÉO - "Le climat est un combat intergénérationnel. On doit se bouger tous ensemble"

Avoir 20 ans aujourd'hui c'est être étiqueté "Génération Climat". Totalement assumé Jules Valette, membre fondateur de l’association stéphanoise Livae porté par un engagement naturel, des convictions profondes et l'ambition d'exister pour le monde de demain.

"Avoir 20 ans en 2022" c'est notre journée spéciale sur France Bleu. Celles et ceux qui auront 20 ans cette année sont les même qui ont eu 18 ans en 2020, au commencement de la crise sanitaire. Une sacrée période pour devenir adulte. Entretien avec Jules Valette, étudiant en sciences politiques et l'un des fondateurs de l'association de défense de l'environnement Livae

France Bleu Saint-Etienne Loire : Créer une association à 20 ans, en pleine crise, se bouger, c'était viscéral pour vous ?

Jules Valette de l'association Livae (L'Initiative pour le Vivant, Active et Environnementale) : Oui. On était un bon nombre d'individus à vouloir se mobiliser. Et le principe, c'était du coup de se réunir. On ne savait pas trop comment le faire. On voulait rejoindre une association stéphanoise. Il n'y en avait pas. Donc, on s'est mobilisé en créant la nôtre. Depuis un an, on met en place de nombreuses actions sur Saint-Etienne et qui sont toutes tournées autour du vivant et de cette protection de l'environnement qui est un enjeu fondamental pour nous.

C'est là aussi inévitable quand on a 20 ans, de s'engager sur ce thème là aujourd'hui ?

C'est indispensable qu'on ait 20 ans ou pas. Ça doit être la chose pour laquelle on se mobilise parce qu'elle réunit toutes les autres, les questions sociales, environnementales, d'égalité, de racisme. Les enjeux sont énormes. Les scientifiques, nous le rappellent depuis longtemps. Les politiques le disent, mais agissent rarement. Donc, on le prend en main, c'est vrai. On a l'impression que c'est normal de le faire. On est confronté à des images et à des catastrophes concrètes donc, évidemment, on se mobilise. Certes, parce qu'on y est contraint, mais aussi parce que c'est mieux pour nous en tant qu'individu.

Les dirigeants, celles et ceux qui ont le pouvoir, vous leur accordez du crédit vous leur faites confiance ?

Le problème, c'est que nous, à notre place, on a possibilité d'avoir comme seul objectif la protection de l'environnement. Eux, ils ont tout un tas de pressions que ce soient des questions de finance, d'idéologie politique, de diplomatie.Evidemment, ce n'est pas normal. Toutes les décisions qui sont prises et qui vont à l'encontre de cette protection de l'environnement, on les rejette. Malheureusement, que ce soit dans ce gouvernement, cette municipalité, ce département, cette région, dans tous les cas les décisions sont biaisées. Elles voient à court terme pour des questions d'échéances électorales. Donc non, on ne les soutient pas et on souhaite qu'elles changent. C'est pour ça aussi qu'on se mobilise.

Justement, la mobilisation, les actions concrètes vous en menez notamment auprès des plus jeunes.

L'Éducation, c'est la chose qui peut faire changer le monde. C'est pas moi qui le dit, c'est Nelson Mandela. Avec Livae on a envie d'essayer d'aller parler à ces plus jeunes en mettant en place des actions avec eux, en discutant, en leur permettant d'agir aussi. Ça devrait être un enseignement à part entière et donc on va essayer de le faire avec Livae parce que c'est par là qu'on changera le plus de choses.

Votre ambition, c'est de mobiliser votre génération, la génération future. Est-ce que vous avez abandonné les générations passées ?

Non, on n'a pas abandonné ça. C'est ce qu'on rappelle d'ailleurs tout le temps avec notre association sur Saint-Etienne. C'est avant tout intergénérationnel. C'est pas une question d'âge, c'est une question de conscience collective. Peu importe l'âge, il faut qu'on se mobilise ensemble et on est capable de surpasser nos nos identités de générations. Il y en a plein qui se mobilisent alors qu'ils sont plus vieux que nous et heureusement. D'ailleurs moi, c'est du fait de personnes qui sont plus vieilles que moi que je me mobilise aussi. Donc on doit se bouger tous ensemble. C'est indispensable.

