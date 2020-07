Vidéo : le club subaquatique des pompiers du Gard au Grau-du-Roi sensibilise les enfants aux dangers de la mer

La mer et ses dangers, le club subaquatique des pompiers du Gard a organisé ce mercredi des ateliers ouverts aux enfants des centres aérés ou vacanciers. Objectif leur permettre de mesurer leur aisance dans l'eau et les gestes de base du secourisme.

La fête de la mer et des littoraux ce mercredi au Grau-du-Roi. Ouverte à une centaine d'enfants - venus des centres aérés mais aussi vacanciers - elle avait plusieurs thèmes comme la sensibilisation à la biodiversité et la protection de notre patrimoine marin et littoral. Pour la 1 ère fois cette année on note la participation du club subaquatique des pompiers du Gard avec un atelier sur la prévention des noyades.

1000 décès dus à des noyades accidentelles par an

40% sont des enfants de moins de 6 ans. Des accidents à la mer, dans des rivières ou dans des piscines privées. Le club subaquatique des pompiers du Gard, au travers d'un atelier "in situ" a décidé de les sensibiliser. Une centaine de gamins, issus des centres aérés du Grau-du-Roi ou des vacanciers, ont pu non seulement "évaluer leur niveau d'aisance dans l'eau" et prévenir les noyades où s'initier au "sauvetage et secourisme" de manière ludique.

"Je ne mesurais pas le niveau de mes enfants"

Des enfants qui savent tous "à priori nager" mais par "gros temps", la méditerranée réserve parfois de "bien mauvaises surprises".

Une famille venue des Haute-Loire rassurée. © Radio France - Ludovic Labastrou