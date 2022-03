VIDEO Le convoi du CHU de Poitiers est parti pour l'Ukraine

Le convoi du CHU de Poitiers est parti ce vendredi matin de Châtellerault. Plus d'une tonne de palettes à destination d'hôpitaux ukrainiens ! Une opération menée à l'initiative de l'association "aide médicale et caritative France - Ukraine" créée en 2014 suite aux premiers évènements en Ukraine. Et c'est grâce à ce réseau associatif bien établi que des dons médicaux vont pouvoir bénéficier directement aux hôpitaux qui en ont le plus besoin : au total, ce sont 20 palettes de matériel qui ont été rassemblées, comportant entre autres des ventilateurs de réanimation portatifs, des perfusions, des défibrillateurs et des médicaments d’urgence et de médecine de guerre.

Le transporteur parti de l' hôpital de Châtellerault, a pris ensuite la route vers d’autres hôpitaux français pour de nouveaux chargements, avant de partir directement pour l’Ukraine, à l’hôpital de guerre de Lviv, via un couloir humanitaire dans les prochains jours.