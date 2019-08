VIDÉO - Le coup de gueule d'un agriculteur manchois fait le buzz sur internet

Saint-Lô, France

Thibaut Giraud est un agriculteur connecté. Ce manchois, syndiqué aux JA de la Manche, publie régulièrement des vidéos pour expliquer son métier. Mais dernièrement il a eu envie d'exprimer son ras-le-bol et il s'est filmé sur un peu plus de deux minutes. Vidéo qui fait le buzz aujourd'hui avec plus de 50 000 vues.

Dans cette séquence on le voit pousser un coup de gueule contre les politiques, le traité de libre échange entre la France et le Canada (le CETA), l'Europe. En ce moment le monde agricole est pointé du doigt : accusations de pollution, de maltraitance des animaux, et avec le mouvement vegan qui prend de l'ampleur, Thibaut Giraud a le sentiment que les agriculteurs sont dans le collimateur.

"On est sans cesse montré du doigt"

"On est sans cesse montré du doigt comme quoi on a des mauvaises pratiques liées au produits phytosanitaires, au bien-être animal, il faut manger moins de viande, moins de produits laitiers _alors que l'on a l'agriculture la plus durable du monde de par sa qualité_", explique-t-il.

Une manière de manifester sans enquiquiner le consommateur

Thibaut Giraud a un élevage bovin sur 80 hectares à la Chapelle-en-Juger près de Saint-Lô. Et pour lui cette vidéo c'est une manière de communiquer : "sans enquiquiner le consommateur, sans casser ce qui appartient aux contribuables, il n'y a pas besoin de faire venir 400 personnes à une manifestation là en une journée je fais 50 000 vues c'est juste énorme !".