VIDEO : Le Covid en un an, en un mot, et qu'est-ce qui aura changé dans un an, 21 voix de l'Hérault témoignent

France Bleu Hérault et Midi Libre ont interviewé 21 habitants de l'Hérault dans le décor déserté du théâtre de la mer à Sète, ils témoignent en un mot de leur vécu de cette crise sanitaire, et nous donnent leur vision de l'avenir, dans un an qu'est ce qui aura changé ?