Renazé, France

Marc Madiot n'a pas sa langue dans sa poche.

Le Mayennais a été interrogé sur les récents incidents sur la route du Tour. Des sifflets, des huées et même des gestes déplacés à la limite de l'agression à l'encontre, en particulier, de l'équipe Sky, celle du Britannique Chris Froome et de l'actuel maillot jaune gallois Geraint Thomas.

Le Tour et le cyclisme ont un problème de crédibilité", Marc Madiot, manager Groupama-FDJ

Le manager mayennais comprend, en partie, la réaction du public : "on a un problème de crédibilité. Le public n'est plus le même qu'il y a quelques années. Les gens peuvent s'exprimer en permanence sur les réseaux sociaux. Il est inacceptable d'agresser physiquement les coureurs mais ils ont le droit de manifester verbalement. Il ne faut pas les prendre pour des lapins de 3 semaines, il y a un déficit d'enthousiasme".

Et d'enfoncer le clou en allumant ses adversaires de la Sky : "Pendant plusieurs semaines on a dit qu'il y avait un problème avec Froome. Et puis d'un coup de baguette magique(...). Aujourd'hui, les Sky se victimisent (...). On peut comprendre le public(...)".

-Ecoutez les propos virulents de Marc Madiot sur France 2