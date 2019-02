VIDEO : le débat sur les médias et les fake news entre un Gilet jaune de Poitiers et un journaliste

Poitiers, France

"Les médias sont-ils tous pourris ?" Alors que la défiance à l'égard de la presse semble atteindre un paroxysme depuis le depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, l'émission spéciale "Votre voix compte" a réuni ce vendredi matin en studio un journaliste, Arnault Varanne, rédacteur en chef du 7 à Poitiers et président du Club de la Presse, et Aymeric Perrot, Gilet jaune de la première heure à Poitiers.

L'attentat de Strasbourg et les théories du complot

Premier sujet de désaccord lors du débat organisé par France Bleu Poitou ce vendredi matin, les fake news et autres théories du complot. Gilet jaune sur les épaules, Aymeric Perrot s'est interrogé sur "la coïncidence" entre l'attentat du marché de Noël et le mouvement de contestation.

"Personnellement je me doutais qu'il y aurait un attentat ou quelque chose de ce goût-là depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, je ne dis pas que l'attentat était fait exprès mais c'est une des possibilités..." (Aymeric Perrot, Gilet jaune)

Face aux théories du complot les plus absurdes, Arnault Varanne, à l'image de certains journalistes, confie une forme d'impuissance.

"On ne peut pas aller à l'encontre de l'irrationnel. Je ne sais pas quoi répondre à des gens qui me disent "bah comme par hasard il y a un attentat à Strasbourg en plein mouvement social"... Je ne sais pas quoi répondre parce que ça me paraît irrationnel et hyper dangereux de faire un lien entre ces deux événements."

"Mon journal n'appartient pas à Patrick Drahi!"

Fake news, théories du complot et pensée unique... Le débat sur France Bleu Poitou s'est aussi penché sur les liens entre les médias et les grandes fortunes, l'un des principaux arguments avancés pour expliquer la méfiance vis-à-vis des journalistes. Jean-Claude, un habitant de Châtellerault et auditeur de France Bleu Poitou :

"Il y a neuf milliardaires qui sont propriétaires d'une grande partie des médias écrits, radios et télés, ce qui en résulte que la presse est aux mains des puissances d'argent"

S'il est de notoriété publique qu'un grand nombre de médias sont concentrés par de grands groupes financiers, Arnault Varanne

"Le 7, petit hebdo local, qui va fêter ses dix ans a deux actionnaires, Laurent Brunnet, directeur de la publication et moi-même, voilà, on n'appartient pas à Patrick Drahi. Alors bon, c'est peut-être un peu décevant comme réponse et je peux vous citer des dizaines de journaux qui n'appartiennent pas à Patrick Drahi, Arnaud Lagardère et à d'autres milliardaires alors de grâce, attention à ne pas faire d'amalgames."

