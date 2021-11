VIDEO - Le défilé costumé des anti-pass sanitaire à Périgueux

Pour le 18e week-end de mobilisation, les manifestants anti-pass sanitaire de Dordogne ont décidé d'attirer l'attention autrement. Ils ont défilé ce samedi matin déguisés en robots, avec des combinaisons blanches et des masques. "L'idée est de réaliser une marche blanche sur fond de panneaux et de paroles robotisées : "Obéissez", "Le gouvernement vous veut du bien", Les câlins sont interdits", "gardez vos distances", "Suivez uniquement les ordres du gouvernement", "Cessez de vous poser des questions"..." précise le groupe no pass 24 sur leur page Facebook. Une autre méthode pour faire entendre leur colère contre l'obligation vaccinale des soignants et l'instauration du pass sanitaire depuis cet été.

Ils étaient 260 à défiler depuis le palais de justice de Périgueux, d'après la police. Un chiffre stable par rapport au week-end dernier. A Bergerac, 65 manifestants ont été comptabilisés par les forces de l'ordre.