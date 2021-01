VIDÉO - Le départ pour un tour du monde à vélo et à la rame d'un ancien militaire du Pays Basque

Gwénaël Breton, 41 ans, s'est élancé de Bayonne ce vendredi. Au programme : 30.000 kilomètres, trois continents et deux océans à traverser. Le rêve d'une vie pour cet ancien militaire, blessé en 2012, et qui veut profiter de ce tour du monde pour soutenir les blessés de guerre.

Ce tour du monde, il y pense depuis quasiment 10 ans. "Je rêve de le faire depuis mon accident de parachute, où j'ai eu quatre fractures, des séquelles au visage" raconte Gwénaël Breton, 41 ans, désormais retraité de l'armée. "Je suis gueule cassée depuis 2012, et c'est pour le centenaire des gueules cassées que je fais ce tour du monde." Son projet, intitulé "Garder le cap" : traverser trois continents à vélo et deux océans à la rame, une aventure pendant laquelle il espère susciter un élan mondial de solidarité envers les blessés de guerre, et récolter des fonds en faveur de l'association des anciens combattants les "Gueules Cassées" fondée en 1921.

C'est sur un vélo "unique au monde" que Gwénaël s'est élancé ce vendredi midi de Bayonne, sous les yeux de plusieurs de ses amis, admiratifs devant cet adepte des sports extrêmes. "C'est quelqu'un qui s'adapte très rapidement à la situation dans laquelle il peut se trouver" raconte Jean-Marc, qui compte écrire un livre sur l'aventure de Gwénaël. "Pour vous dire à quel point c'est un sacré personnage, il a dit 'la préparation, quelle préparation ? Y en a pas besoin, c'est le mental qui fait'. Cette phrase, c'est tout lui", s'amuse Ophélia.

Ce rêve, si je n'ose pas, si je ne le tente pas maintenant, je le regretterai toute ma vie

Le vélo de Gwénaël, un vélo "couché" à trois roues, est équipé d'une assistance électrique, de panneaux solaires, il transporte une tente, des rations... et un drapeau basque fièrement accroché sur le "toit." Gwénaël compte lui faire voir du pays. Son premier objectif : rallier le Japon avec ce vélo, puis gagner les Etats-Unis en bateau, à la rame, reprendre le vélo pour une traversée américaine... et à nouveau la rame pour revenir en France. Des milliers de kilomètres et plusieurs frontières à traverser, pas simple en période de pandémie mondiale. "Ce rêve, si je n'ose pas, si je ne le tente pas maintenant, je le regretterai toute ma vie. Oui, ça va être compliqué, avec le Covid, les frontières, la mécanique du vélo. Mais l'aventure, c'est l'aventure ! (...) [je veux] le partager avec vous tous, inspirer les blessés de guerre et peut-être leur donner l'élan, à eux aussi, de réaliser leurs propres rêves."

à réécouter Gwénaël Breton pour son tour du monde à vélo et à la rame