VIDÉO - Le département de l'Orne déploie l'éthylotest anti-démarrage

Sées, France

L'éthylotest anti-démarrage (EAD) est en train d'être généralisé en France. Cette mesure prise en mars dernier par Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, est instaurée dans le département de l'Orne. Le dispositif, voulu comme une alternative à la suspension du permis de conduire, a été présenté ce lundi à Sées par Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière. Il permet à un délinquant routier, sous conditions, de continuer à conduire en attendant son passage devant un tribunal.

Ainsi, les récidivistes de la conduite sous l'emprise de l'alcool sont exclus du dispositif. Pour les primo-délinquant, le taux d'alcoolémie ne doit pas dépasser 1,8 grammes par litre de sang. Cette alternative à la suspension "pure et simple" du permis de conduire est décidée par arrêté préfectoral. La mesure peut être confirmer par la justice comme sanction. L'EAD est à la charge financière du contrevenant. Il coûte entre 1 200 et 1 500 euros à l'achat. De 90 à 100 euros par mois, plus 300 euros d'installation, si le choix de la location est fait. Déjà 1.500 arrêtés préfectoraux ont été pris en France depuis que la mesure est autorisée.

Installateur agréé

L'éthylotest anti-démarrage doit être installé par un professionnel agréé, validé par l'Etat. Au moment de démarrer, le conducteur doit souffler dans l'appareil. S'il est négatif, le moteur démarre. S'il est positif, il est impossible de faire avancer la voiture. Pour éviter qu'une tierce personne souffle dans l'éthylotest, le dispositif demandera à l'automobiliste de s'y plier une deuxième fois, de façon aléatoire, quelques minutes après son départ. Si le contrôle est positif, le moteur ne pourra redémarrer.