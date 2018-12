VIDEO : Le député Guillaume Garot face aux "Gilets Jaunes" en Mayenne

Laval, France

"Ce n'est plus le rond-point des "Gilets Jaunes mais celui des bisounours" lance l'un des manifestants au député PS avant d'ajouter "Sauf que nous n'allons pas rester des bisounours longtemps ! ". Le ton de la rencontre entre Guillaume Garot (PS) et les "Gilets Jaunes" de Mayenne est donné.

Le député PS Guillaume Garot, en costume au milieu de rond-point plein de boue prône le retour du dialogue, et craint que les débordements parisiens se propagent au reste de la France : "Si je suis là, c'est justement parce que vous êtes calme. Je veux dialoguer. Trouver des solutions. Moi ce que je souhaite c'est que chacun d'entre nous soit respecté, et plus de justice dans notre pays. Il faut ouvrir le dialogue désormais".

Du coté des "gilets jaunes" plus aucun dialogue n'est envisageable : "C'est terminé le dialogue. C'était avant qu'il fallait dialoguer. Des le débuts" s'énervent d'autres "gilets jaunes". Guillaume Garot insiste : "il ne faut pas être dans le refus du dialogue, au contraire, il faut être dans la main tendue. Je voudrais que le Président de la république, que le gouvernement tendent la main et que vous puissiez la saisir. Nous avons besoin d’apaisement dans le pays. Sinon ça va mal se terminé."

Après 30 minutes de discussion le député quitte le rond-point en invitant les "gilets jaunes" a dialoguer avec lui dans sa permanence.