VIDÉO - Le dernier Airbus A380 a quitté l'aéroport de Châteauroux

Plus de huit mois après l'arrivée des premiers A380, le dernier appareil de la compagnie British Airways a quitté l'aéroport de Châteauroux ce jeudi. C'est une page qui se tourne mais le site ne manque pas de projets pour l'avenir.

Une pluie fine, de gros nuages bas. Pas de doute, cette météo britannique était là pour saluer le départ du dernier Airbus A380 de la British Airways de l'aéroport de Châteauroux. Il a décollé ce jeudi vers 14h45 avec un peu de retard sur le programme prévu. Au total, depuis le premier confinement, onze immenses appareils sont restés stationnés de longs mois sur le taxiway de l'aéroport castelroussin. Les A380 sont peu à peu repartis vers d'autres cieux.

"Ça fait un petit pincement au cœur. Forcément, quand on est passionné d'aviation et qu'on voit de tels avions aussi près, c'est un plaisir", explique Damien Noël, responsable commercial à l'aéroport de Châteauroux. "Ce sont des appareils mythiques, de très gros porteurs. De les avoir aussi près, c'est toujours très très impressionnant. On a aussi pu les faire voir au public cet été avec Châteauroux Tourisme", ajoute-t-il.

Ça nous a permis d'avoir de la visibilité. Mais il faut avant tout penser aux compagnies qui souhaitent repartir dans une activité normale"

D'autres avions devraient arriver dans les prochaines semaines. L'aéroport de Châteauroux continue aussi son développement avec les travaux sur la nouvelle tour de contrôle et un futur hangar.