VIDÉO - Le déstockage de boissons aux portes de Rennes attire la foule et provoque des bouchons

Dès 8h du matin ce vendredi 5 février, des dizaines de clients faisaient déjà la queue devant l'entrepôt gris d'Atlantique Boissons à Saint-Jacques-de-la-Lande aux portes de Rennes. Pendant deux jours l'entreprise de distribution de boissons déstocke des dizaines de milliers de bouteilles de vins, spiritueux mais aussi de bières, sodas et jus de fruits.

Une vente devenue nécessaire, plus de trois mois après la fermeture des restaurants. "Nous avons perdu 95% de notre activité à cause de la crise sanitaire" explique Jean-Jacques Barre, le gérant de l'entreprise qui emploi 150 salariés dans toute la région. "Plusieurs boissons approchent de la date limite de consommation et je ne voulais pas gaspiller. Il n'y a pas de risque pour la santé des clients, le goût changera peut-être un peu", poursuit Jean-Jacques Barre, qui explique aussi que certains fûts de bière ne pourront pas être écoulés. "Nous avons de la bière d'octobre et de la bière de Noël que personne ne va pouvoir utiliser. Les associations ne font plus de fête et les bars sont fermés," se désole le gérant.

Dans le hangar on trouve donc des cartons de bouteilles de vin à 18 euros, des Magnum de champagne à 60 euros, des bouteilles d'alcool fort à 10,20 ou 30 euros. Gel sanitaire, sens de circulation, entrée par petits groupes : l'entreprise a tout prévu pour assurer la sécurité sanitaire des clients.

Plusieurs kilomètres de bouchon devant l'entreprise

Dès 9h, les premiers entrent dans l'entrepôt. Pas de bousculade mais une certaine excitation. "J'attends depuis 6h45 dans ma voiture," raconte Gautier, le premier client a mettre le pied dans l'entrepôt. Le jeune homme est ici pour faire le plein de bouteilles de vins, de sodas et bières. Montant global de sa facture : 240 euros. "Je trouve cela assez raisonnable au regard de tout ce que j'ai." Plus loin, un couple fait son choix parmi les vins. "On vient refaire le plein de la cave, avec des tarifs divisés de moitié c'est hyper rentable et puis c'est aussi une opération de solidarité, tout le monde est gagnant."

Malgré sa très bonne organisation, l'entreprise est vite débordée par la foule. Une file de plusieurs kilomètres se constitue sur le boulevard de la Haie des Cognets. Les gendarmes doivent intervenir. Des automobilistes abandonnent leur voiture pour rejoindre l'entrepôt à pied. Sur le parking, un couple venu du Morbihan prend la situation avec le sourire. "On est venu du Morbihan et le monsieur à l'entrée nous a dit qu'on allait devoir attendre 1h30, mais je pense que ça vaut le coup," s'amuse Alyson. Des stocks attendent encore dans les entrepôts, mais pas sûr que tout le monde puisse être servi.

Atlantic Boissons doit ouvrir jusqu'à 17h ce vendredi et de 9h à 17h ce samedi 6 février au 76 boulevard de la Haie des Cognets à Saint-Jacques-de-la-Lande.