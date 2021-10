VIDÉO - "C'est vraiment la honte pour l'église" réagit Monseigneur Dufour au rapport Sauvé

Après la publication du rapport la commission Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Eglise, l'archevêque d'Aix-en-Provence et Arles, Monseigneur Christophe Dufour se dit effrayé et surpris par le nombre de victimes (216.000), il évoque la "honte pour l'église".

Monseigneur Christophe Dufour, archevêque d'Aix-en-Provence et Arles.

Les réactions se multiplient du côté de l'Eglise catholique depuis la publication du rapport de la commission Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Eglise en France. Les chiffres sont accablants : 216.000 victimes de violences ou d'agressions sexuelles depuis 1950, le chiffre grimpe à 330 000 si l'on ajoute les agresseurs laïcs travaillant dans des institutions de l'Eglise catholique" (aumôneries, écoles catholiques, mouvements de jeunesse). Des chiffres qui ont beaucoup surpris Monseigneur Christophe Dufour, l'archevêque d'Aix-en-Provence et Arles.

Ces chiffres sont effrayants, c'est vraiment la honte, la honte pour l'église. Ce chiffre m'a beaucoup surpris, beaucoup beaucoup surpris - Monseigneur Christophe Dufour

L'archevêque qui dit avoir eu pour sa part contact avec "trois ou quatre victimes" (des faits très anciens, les responsables sont décédés aujourd'hui), sur le diocèse "on les comptait en unité", ce qui est pour lui le signe qu'un grand nombre de victimes n'ont pas osé parler pendant des années.

Ces blessures sont inguérissables, elles se réveillent sans cesse. Parmi les recommandations du rapport il y a le fait d'assumer la responsabilité de ces faits et de trouver un mode de réparation

La commission énumère 45 propositions dans plusieurs domaines : écoute des victimes, prévention, formation des prêtres et des religieux, droit canonique, transformation de la gouvernance de l’Eglise. Monseigneur Dufour ne se dit pas pour la levée du secret de la confession selon lui si on lève le secret "les fauteurs n'avoueront plus ce péché quand ils viendront se présenter au prêtre mais le prêtre a le devoir de demander à celui qui a avoué son crime qu'il aille se dénoncer à la police ou à la gendarmerie".