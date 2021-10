VIDÉO - Le discours de tolérance de Latifa Ibn Ziaten aux élèves du collège Les Oliviers de Nîmes

C'est dans l'auditorium du lycée Philippe Lamour à Nîmes, que les élèves de 3e du collège Les Oliviers avaient rendez-vous ce jeudi matin avec Latifa Ibn Ziaten, la mère du soldat tué par Mohammed Merah en mars 2012 à Toulouse. Après avoir visionné un documentaire retraçant son parcours, les collégiens ont pu échanger pendant plus d'une heure avec elle.

Cela faisait cinq ans que le principal du collège, Gilles Clavier, avait lancé l'invitation. "Les valeurs de la République constituent le pilier de notre projet d'établissement. Le contexte actuel résonne fortement avec cette action là. On a des jeunes gens qui peuvent être fragiles sur certains plans. Cet échange va leur permettre de reconsidérer un certain nombre de positions qu'ils pouvaient avoir."

Et il n'a pas été déçu : respect, tolérance, laïcité, islam, famille. Latifa Ibn Ziaten n'a éludé aucune des questions que les collégiens lui ont posées. "Je vois tellement de fractures, tellement de souffrances, que je n'ai pas le droit de m'arrêter. Je ne vais pas sauver le monde, mais si je peux sauver un ou deux élèves, c'est déjà beaucoup."

"Moi j'en appelle aux parents pour accompagner leurs enfants et les protéger. Il y a l'État aussi, il y a l'école. Mais les parents, c'est la base. Si les parents sont derrière, nos enfants, ils réussissent. Ils ne tomberont pas dans les pièges. Ils ne risqueront pas leur vie ni celle des autres." - Latifa Ibn Ziaten

"J'ai l'impression que c'est une deuxième mère pour la France"

À la fin des échanges, de nombreux élèves sont bouleversés. Latifa Ibn Ziaten n'hésite pas à prendre un peu de temps avec ceux qui la sollicitent pour être prise en photo avec eux ou pour échanger dans un court tête à tête. "Beaucoup me disent, il ne faut pas s'arrêter, on a besoin de vos paroles, ça nous aidera plus tard. Vous inquiétez pas, on ne va rien oublier. Ça me touche beaucoup."

Nassim par exemple est enthousiaste : "J'ai vraiment l'impression que c'est une deuxième mère pour la France. Franchement, c'est incroyable. Je ferai tout pour retenir ce qu'elle a fait. J'ai compris aussi qu'il fallait que je parle davantage avec mes parents et avec ma sœur". Même enthousiasme chez Yasmina : "J'ai retenu qu'il fallait faire le maximum d'efforts pour réussir dans la vie et ne pas se dire qu'on ne va pas y arriver. Il faut juste avoir confiance en soi. Je pense que son fils doit être fier d'elle !"

Les adultes également conquis

Marine Del Rio est professeure d'histoire-géo au collège Les Oliviers. Elle n'est pas surprise par les réactions des élèves. "Les réactions, je les espérais car j'ai confiance en eux et je sais que ces élèves là, c'est notre avenir. J'étais certaine que cette rencontre allait créer quelque chose de magique. Je leur ai dit avant de venir qu'il y a des gens qui bouleversent une vie et elle en fait partie. Ça sera peut-être dans un an, dans cinq ans, dans dix ans..."

Cyril Le Normand, le directeur académique adjoint lui en est convaincu : "C'était impressionnant, 150 gamins de troisième d'un collège d'éducation prioritaire qui sont silencieux pendant plus d'une heure, qui posent des questions variées, riches, c'était un moment très très beau. Chaque enfant est parti avec un message : c'est qu'on ne peut pas grandir sans amour et ce message là aux enfants, il est très beau." L'amour. C'est toujours le moteur de Latifa. " Tout le monde peut en donner. Et le bonheur, ça fait grandir."

150 élèves du college des Oliviers ont participé aux échanges © Radio France - Sylvie Duchesne

