Invité de France Bleu Gironde ce jeudi, Philippe Barre est revenu sur les menaces qui pèsent sur le site Darwin avec l'aménagement de la ZAC Bastide-Niel. Et sur les valeurs qui font le succès de cet éco-système à part.

Le site Darwin est l'une des plus belles réussites bordelaise ces dix derniers années. Ses concepteurs, dont Philippe Barre, ont inventé un modèle désormais reconnu partout en France. Darwin, sur la rive droite de Bordeaux à l'endroit de l'ancienne caserne Niel, c'est un éco-système qui va de l'espace de coworking à la ferme urbaine, du skate-park géant aux espaces d’expression libre pour les grapheurs,avec aussi une épicerie bio et le restaurant Le Magasin général. C'est également un site qui présente l'originalité d'accueillir à la fois des entreprises privées et des associations.

Un compromis trouvé avec la ville de Bordeaux

L'avenir même du site reste pourtant fragile. Car l'aménagement du secteur Bastide-Niel avec la construction de nombreux immeubles risquait (et risque encore ?) d'empiéter largement sur les espaces occupés par Darwin. Après des semaines de négociation avec BMA (Bordeaux Métropole Aménagement) chargé d'aménager la ZAC, une médiation menée par l'adjointe d'Alain Juppé Elizabeth Touton a débouché sur un compromis. Darwin a pu acquérir l'un des bâtiment qu'il occupe et obtenir des baux emphytéotiques pour deux autres. Et la survie des hangars associatifs constitue une avancée très importante selon Philippe Barre.

Darwin, un style de vie

Philippe Barre a réussi à Darwin à créer une sortie de petite cité à l'intérieur de la ville. Lier l'activité professionnelle, la vie personnelle, les liens entre les gens qui fréquentent le site. Selon lui, "Darwin reconnecte avec la vie de quartier ou la vie de village, beaucoup plus riche de sens et de lien social".

"Le miroir aux alouettes du tout-numérique"

L'image de l'éco-système Darwin est liée au développement du numérique. Mais elle est trompeuse. Car la plupart des entreprises installées sur place sont bien ancrées dans la vie réelle. Philippe Barre, qui avait lancé sa première entreprise en 1995 sur Internet, dénonce les menaces d'un "numérique trop futile"