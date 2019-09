VIDEO - Le Forum des Halles à Paris fête ses 40 ans

Le Forum des Halles se dresse en plein centre de Paris depuis maintenant 40 ans. Un lieu central, où se rencontrent et se croisent de nombreux franciliens mais qui s'inscrit dans une histoire bien plus ancienne.

Le Forum des Halles et les jardins on été rénovés entre 2010 et 2018

Paris, France

C'est un lieu souvent bondé, qui grouille de monde. Des franciliens, des touristes avec des sac de courses aux bras ou bien attablés à la terrasse d'un café ou d'un restaurant. Le Forum des Halles est l'un des sites emblématiques de la ville de Paris et il fête aujourd'hui ses 40 ans.

Mais le quartier n'a pas toujours connu ce monument architectural. Auparavant, ce sont dix pavillons qui furent construits entre 1852 et 1870 (la construction des deux derniers s’acheva en 1936.) Les pavillons Baltard (du nom de l'architecte Victor Baltard) sont élaborés dans le style voulu par Napoléon III, en fer et en fonte Ils deviendront un immense centre d'alimentation, le marché central de vente en gros où s'installaient les vendeurs de viandes, de légumes, de poissons.

Ce lieu que l'on appelait "le ventre de Paris" est ensuite renommé "le trou des Halles" par les Parisiens. Puisque manquant de place, le marché est déplacé à Rungis. Les pavillons résistent quelques années mais il est décidé de les détruire en 1969. Les habitants du quartier font face à un trou béant. Il faudra attendre 10 ans pour voir un nouveau projet émerger de terre.

C'est finalement un immense centre commercial qui sera construit, le but étant de redynamiser le centre de la rive droite. Le projet des architectes Claude Vasconi et Georges Pencreac'h est retenu. Le maire de l'époque, Jacques Chirac inaugure le nouveau bâtiment et le tout nouveau réseau ferré du RER.

La rénovation du Forum des Halles

Trente ans après son inauguration, le Forum des Halles a besoin de lourds travaux de rénovation. Ils débutent en 2010 et ne prendront fin qu'en 2018 avec l'inauguration des jardins"Nelson-Mandela".

La partie commerciale comprend désormais 75.000 mètres carrés de surfaces et 150 enseignes contre 115 auparavant. On trouve également sous la Canopée, cette gigantesque structure en surface composé de 18.000 écailles de verre, des espaces culturels notamment une bibliothèque et un conservatoire.