Toulouse : le grand spectacle des 50 ans d'Airbus annulé à cause de la météo

Le constructeur aéronautique devait célébrer son anniversaire dans son berceau historique ce mercredi. Mais les conditions climatiques ont empêché Airbus de déclencher le clou du spectacle : un vol groupé de six avions accompagné de la patrouille de France.

Toulouse - France

C'est presque un meeting aérien qui devait se dérouler ce mercredi midi dans Toulouse et son agglomération. Six avions de la gamme Airbus, accompagnés par la patrouille de France étaient censés voler à basse altitude au dessus de la ville rose pour atterrir à Blagnac. L'événement, organisé pour les 50 ans du groupe aéronautique, était annoncé vers 12h. Mais à cause de la météo, Airbus a annulé à la dernière minute.

Annulé à la dernière minute

Du petit dernier de la gamme, l'A320, jusqu'au gros Béluga XL, l'avion-cargo baleine, mais aussi l'A380, l'A350, L'A330 et l'A320 néo, les six avions d'Airbus, accompagnés par la patrouille de France avaient prévu de voler en formation.

Mais des nuages trop bas et épais ainsi qu'un vent fort et persistant, rendaient trop dangereux le ballet aérien prévu par Airbus.

Plusieurs milliers de spectateurs attendaient l'événement

Le spectacle était attendu sur plusieurs sites de la ville rose. En centre-ville d'abord, les avions devaient survoler la Garonne à 900 pieds d'altitude (environ 300m) pour immortaliser la photo des Airbus et de la patrouille de France devant le Pont Neuf et le Dôme de la Grave. Aux usines Airbus de Blagnac, le constructeur avait invité les 26.000 salariés à rejoindre à midi une fanzone spécialement aménagée pour l'occasion.

Et puis il y avait les "spots", les lieux privilégiés par les "spoteurs" amateurs de photo d'aviation, la butte de Cornebarrieu derrière les usines Airbus, ou encore la colline de Pech-David sur Toulouse.

Pour l'instant, la compagnie n'a pas encore décidé d'un report du vol groupé ou de l'annulation pure et simple de ce qui devait être la cerise sur le gateau d'anniversaire d'Airbus.

#Airbus50 des milliers de personnes massées sur le bord de la route et sur la colline de Cornebarrieu autour des pistes de Blagnac pour voir le vol des @Airbus avec @PAFofficielpic.twitter.com/ownjRLpqLR — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) May 29, 2019

Énormément de monde autour de la piste de ⁦@aéroport_tls⁩ pour les 50 ans d’Airbus #Airbus50pic.twitter.com/9ya1iAEity — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) May 29, 2019