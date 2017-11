VIDÉO - Le handicap et l’emploi, les chiffres clés en 2017

À l’occasion de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées, du 13 au 19 novembre 2017, retour sur quelques chiffres importants. En 2017, près d’un million de personnes handicapées ont un emploi.

Du 13 au 19 novembre, c’est la 21e Semaine pour l’emploi des personnes handicapées. L’objectif de cette opération est de changer la perception du handicap en entreprise et plus généralement dans la société. C'est l'occasion également de revenir sur quelques chiffres importants sur le handicap et l’emploi.

Des chiffres généraux sur le handicap

80 % des handicaps sont invisibles. Il est le symbole utilisé pour le handicap, mais le fauteuil roulant ne concerne que 2% des situations. 45% des handicaps sont liés à des maladies invalidantes. Au cours de sa vie, 1 personne sur 2 connaîtra une situation de handicap ponctuelle ou définitive.

2,7 millions de personnes ont une reconnaissance administrative de leur handicap, soit 7% de la population active.

Le handicap et l'emploi

En 2017, près d’1 million de personnes handicapées sont en emploi, ce qui représente un taux d'environ 35%. Plus de 80 % de ces travailleurs handicapés exercent leur activité dans un cadre d’emploi ordinaire.

En revanche, le taux de chômage des personnes handicapées atteint 19%, près de deux fois le taux global (10%). 48 % des chômeurs handicapées ont 50 ans ou plus (contre 25 % pour l’ensemble des publics). 27 % ont un niveau d’études supérieur ou égal au bac (45 % pour l’ensemble des publics).

6 % de travailleurs handicapés, c’est l’obligation légale pour toutes les entreprises de plus de 20 salariés. Aujourd'hui, le taux d’emploi des personnes handicapées est de 3,6 % dans le secteur privé et de 4,9 % dans les fonctions publiques.