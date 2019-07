VIDEO - Le hangar à dirigeables d'Ecausseville en cinq chiffres

Un chantier de mise en sécurité du hangar à dirigeables d'Ecausseville, dans le Cotentin, a été réalisé début juillet. Une opération qui a nécessité plus de 67.000 euros d'investissements.

Le hangar à dirigeables d'Ecausseville mesure 150 mètres de long et 31 mètres de haut.

Écausseville, France

Le hangar à dirigeables d'Ecausseville, près de Montebourg, a subi des travaux de sécurisation début juillet. Depuis le 1er janvier 2019, l'agglomération du Cotentin est propriétaire du site.

2003

Le hangar a été construit à partir de 1917 pour abriter des dirigeables destinés à la lutte anti-sous-marine. Il va servir de base à l'aéronavale puis d'entrepôt pour dirigeables de 1919 à 1930 pour la Marine nationale. En 1944, les Alliés s'en servent de base logistique : l'ensemble des autres hangars sont détruits et celui d'Ecausseville reste le seul témoignage de cette architecture. Il a été classé Monument historique en 2003.

150

Ce hangar unique au monde est une cathédrale de béton aux dimensions vertigineuses : 150 mètres de long, 40 mètres de large et 31 mètres de hauteur.

3352

C'est le nombre de tuiles en béton préfabriquées qui recouvrent les 25 charpentes en béton armé du hangar. Aujourd'hui, les tuiles sont en mauvais état. Certaines, lors des tempêtes, se sont désolidarisées de la structure. Les bétons ont vieilli et nécessitent des reprises.

67.216

L'opération de sécurisation représente un investissement de 67.216 euros, financé par l'agglomération du Cotentin (45%), la direction régionale des affaires culturelles (40%) et le département de la Manche (15%). Les travaux ont duré dix jours. Le chantier a été réalisé par une entreprise de Sartilly. Le site est resté ouvert au public. L'opération a consisté en la pose d'un filet de protection pare-gravats à l'intérieur du hangar, et la pose de protections sur les poteaux pour éviter d’abîmer la structure des ballons et d'éviter tout risque d'accident. Le filet peut résister à une charge de neuf tonnes.

50

Les premiers vols d'aéroplumes dans le hangar ont eu lieu en 2005, à l'occasion du tournage pour une télévision japonaise. Des vols ouverts au public en 2007. La demi-heure de vol coûte 50 euros. L'animation aéroplume est ouverte jusqu'au 31 août.