Depuis quelques jours, le lac d'Aydat est le premier lac d'Auvergne doté d'un jet ski. Traditionnellement utilisé sur le littoral, cet engin permet d'accéder rapidement à toutes les zones du lac, même les plus difficiles. L'équipe de nageurs-sauveteurs sort aussi au moins deux fois par jour pour faire de la prévention auprès des baigneurs qui sont en dehors du périmètre de baignade surveillée.La baignade est en effet interdite sur le lac d'Aydat par arrêté municipal toute l'année. En période estivale, elle est autorisée seulement dans la zone surveillée.

Sauter du jet en marche à 50km/h, on est un peu déboussolé quand on arrive dans l'eau" - Pierre, nageur-sauveteur

Ce mercredi, l'équipe de nageurs-sauveteurs s'est entraînée au sauvetage d'une personne inconsciente au milieu du lac avec le jet ski. A trois sur l'engin, l'un d'eux saute en marche et joue le rôle de la victime. Le sauveteur rejoint la personne en difficulté et la hisse sur la selle du jet ski pour la ramener le plus vite possible sur la rive. "Quand on saute et qu'on est à 50km/h, on est un peu déboussolé quand on arrive dans l'eau, donc il faut bien sauter en boule", explique Pierre, jeune nageur-sauveteur. A 18 ans, c'est sa première saison à Aydat.

Largage d'un sauveteur au cours de l'exercice sur le lac d'Aydat © Radio France - Isabelle Gaudin

La simulation se fait avec un cas de victime inconsciente © Radio France - Isabelle Gaudin