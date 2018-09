Bélâbre, France

"Les Gaulois parlent aux Gaulois, je vous invite à venir nombreux à la manifestation du 15 septembre à 16h pour la réouverture de la maternité du Blanc". Dans une vidéo publiée dimanche 2 septembre, Laurent Laroche le maire de Bélâbre, 980 habitants, dans l'Indre, lance un appel à la mobilisation pour défendre la maternité du Blanc. La réouverture du site, initialement prévue ce lundi 3 septembre, n'a finalement pas eu lieu. Les opposants réclament la réouverture "immédiate" de la maternité.

Venez démontrer à Agnès Buzynix que nous sommes déterminix"

"Nous sommes une région d'irréductibles qui ne veulent pas que leur territoire ressemble à un désert comme après le passage des Huns, par Toutatis ! Venez démontrer à Agnès Buzynix (la ministre de la santé NDLR), à Bouyagarda (Anne Bouygard, le Directrice de l'ARS, NDLR) et à Evelyne Poupatélix (sic, Evelyne Poupet, directrice du CH Châteauroux-Le BLanc) que nous sommes déterminix, ceci n'est pas une idée fixe", déclame le maire de Bélâbre, avec un casque de gaulois sur la tête et une écharpe tricolore.

"Nous n'avons pas de potion magique mais attention, les menhirs peuvent voler jusqu'à Lutèce, prenez une assurancetourix (...) signé Abraracourcix bélabrais, gaulois réfractaire". L'élu fait référence aux mots employés fin août dernier par le Président de la République lors d'un déplacement à Copenhague. Emmanuel Macron avait comparé les Danois "peuple luthérien" ouvert aux transformations aux Français, "Gaulois réfractaires au changement".

Depuis l'annonce de la fermeture "temporaire" de la maternité du Blanc décidée avant l'été (pour une période allant du 27 juin au 3 septembre), et finalement la prolongation de cette fermeture, de nombreux élus et citoyens du bassin du Blanc se mobilisent pour réclamer la réouverture immédiate du site, à travers vidéos, manifestations et soutien de diverses personnalités.