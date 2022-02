VIDÉO - Le maire de Caseneuve est "volontaire" pour accueillir des réfugiés ukrainiens

Alors que la Russie poursuit sa progression en Ukraine, le maire de Caseneuve se dit "volontaire" pour accueillir des réfugiés ukrainiens. Invité de France Bleu Vaucluse ce lundi, Gilles Ripert indique qu'il est aussi "président de la communauté de communes Pays d'Apt Luberon, qui compte 25 communes" pour lesquels "l'accueil de réfugiés est évidemment une question".

La guerre en Ukraine s'invite aussi dans la campagne présidentielle. Référent du parti d'Édouard Philippe Horizons en Vaucluse, Gilles Ripert affirme que "le credo, c'est bien évidemment la réélection d'Emmanuel Macron, de notre président pour la continuité". "Je pense qu'aujourd'hui, c'est la personne idoine pour nous défendre et surtout défendre les intérêts de la France et de l'Europe face à cette situation qui est vraiment quelque chose de terrible pour tout le monde", insiste-t-il.

Le choix d'Horizons car En Marche est "distant" avec les élus locaux

Si Gilles Ripert a fait le choix d'Horizons, c'est par "son but de s'appuyer sur les maires, les élus", "parce qu'Édouard Philippe est lui-même élu et maire depuis très longtemps, il sait ce que c'est d'avoir les mains dans le cambouis". Le rapport aux élus locaux d'Horizons n'est pas le même que celui de La République En Marche. "On ne peut pas dire qu'ils soient mal représentés par En Marche, tempère le maire de Caseneuve, commune de 500 habitants. Disons que c'est distant. C'est quelque chose de beaucoup plus intellectuel. Et moi, personnellement, je ne m'y retrouvais pas. Donc, je soutiens Emmanuel Macron et maintenant, je fais partie d'horizon."