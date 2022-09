VIDEO – Le Mans accueille le championnat du monde karting : « Ça se rapproche de la Formule 1 ! »

Le Mans accueille le championnat du monde de karting. 320 pilotes, dont 77 Français, s'affrontent depuis le jeudi 1er septembre sur le circuit Alain Prost, situé dans l'enceinte des 24 Heures. La finale a lieu ce dimanche après-midi à 14h40. L'entrée est gratuite.

17 virages

C'est la deuxième fois de son histoire que le circuit de karting du Mans, inauguré en 2013, accueille cette compétition. La piste, longue de 1,384 km comporte 17 virages. Et, particularité mancelle, on y roule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. "Les sensations de vitesse sont incroyables puisqu'on est à quelques centimètres du sol", témoigne le pilote alsacien Dorian Guldenfels. "Plus on est bas, plus on a l’impression d’aller vite. Au bout de la ligne droite, nous roulons à plus de 150 km/h. C’est impressionnant!", raconte le jeune homme de 25 ans.

Des point communs avec la Formule 1

Le karting, discipline très spectaculaire, est loin d'être anecdotique. Elle a permis à plusieurs pilotes de Formule 1 d'émerger, dont le champion du monde 2021, Max Verstappen mais aussi avant lui, Alain Prost ou Michael Schumacher. "Lorsqu’on parle avec les pilotes de F1, ils disent qu’effectivement c’est ce qui se rapproche le plus de leur discipline, tant pour les départs que les passages des vitesses ou la puissance de freinage", rapporte Tom Leuillet. Le Berrichon de 23 ans, champion d'Europe en catégorie KZ2 l'assure : "Le karting est une école de pilotage. On apprend les bases du freinage, de l’accélération, du passage des courbes".