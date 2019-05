VIDEO - Le message des jeunes de l'école de foot aux joueurs du Mans FC

Le Mans, France

Ils veulent y croire ! La Ligue 2 est encore à porter de main. Après la défaite 2 à 1 au Mmarena mardi, face au Gazelec-Ajaccio pour le premier match de barrage, les footballeurs du Mans FC vont devoir tout donner dimanche en Corse pour le match retour. La partie s'annonce ardue, il faudra marquer au moins deux buts pour espérer l'emporter.

Les jeunes de l'école de foot de @LEMANSFC ont un petit message à adresser à leur équipe. Motivés comme jamais, pour la montée en Ligue 2, avant le match retour à Ajaccio dimanche pic.twitter.com/2vjGwx9IRk — France Bleu Maine (@bleumaine) May 29, 2019

Les manceaux pourront compter sur le soutien des jeunes joueurs de l'école de foot du Mans FC. Croisés à l'entrainement ce mercredi après-midi, les "sang et or" miniatures sont confiants. "On peut faire une remontada, même si cela va être compliqué", témoignent par exemple Lorenzo et Antonin, 10 et 11 ans.

Les deux garçons étaient ce mardi sur le terrain en temps qu' "escort kids" auprès des joueurs. "On peut le faire, on est tout à fait capable, on peut aller gagner là-bas. Après c'est dans la tête." Dans la tête, peut-être, dans les jambes, aussi. "Ca va être un peu dur d'aller là bas, mais j'ai envie de leur dire qu'il faut y aller, se forcer", avance Reda. Du haut de ses sept ans, il rêve de voir le Mans FC accéder à Ligue 2, pour pouvoir assister à un Le Mans- Paris FC, ses deux clubs de cœur.

La Ligue 2 pour pouvoir jouer le Mans à Fifa"- Lounès

Ésaïe porte fièrement sa tenue aux couleurs du Mans FC. En cas de montée, "on raconterait à tout le monde que l'on est du Mans, ce serait une vraie fierté." Enfin, certains ne perdent pas le nord. "Je voulais la Ligue 2 pour pouvoir jouer le Mans à Fifa", s'amuse Lounès. Le petit garçon saura dimanche soir s'il pourra diriger Rémy Boissier ou Vincent Créhin, sur le célèbre jeu vidéo de Football. La rencontre sera à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Maine.