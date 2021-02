VIDÉO - Le niveau du lac d’Annecy monte, le Thiou se déchaîne

Images spectaculaires à Annecy (Haute-Savoie) où après plusieurs jours de pluie, le niveau du lac est monté de 20 cm. Et dans la vieille ville, le Thiou est déchaîné.

Les vaguelettes lèchent les berges et elles submergent déjà une partie des pontons du Pâquier. Depuis plusieurs jours, le niveau du lac d’Annecy monte. "La cote hivernale est logiquement fixée à 90, ce mardi elle est à 112", explique Damien Assadet. La conséquence de plusieurs jours de fortes pluies rappelle le responsable du service eau et environnement à la direction départementale de la protection des populations (DDPP).

Toutes les vannes sont ouverts pour laisser l'eau s'écouler." - Damien Assadet, responsable du service eau et environnement à la DDPP de la Haute-Savoie

Face à l'Ile aux Cygnes, les pontons sont submergés. © Radio France - Richard Vivion

En "écoulement libre"

Pour contrôler la montée du niveau du lac d’Annecy, tous les exutoires du lac ont été mis à contribution. Il en existe trois : le canal du Thiou, le canal du Vasset et le canal Saint Dominique. Les vannes ont été ouvertes au maximum. "On est en écoulement libre", précise Damien Assadet.

Conséquence spectaculaire, le Thiou, la rivière qui traverse la vieille ville d’Annecy, est déchaîné. Le débit est passé de 6 à plus de 40 m³/s. "C’est spectaculaire", confie un touriste appareil photo en main. "C’est assez rare de le voir comme ça, poursuit une Annécienne. Il y a des endroits où il est limite sur les bords."

Le niveau de l'eau est haut sous le pont Perrière © Radio France - Richard Vivion

Dupont et Dupont

Sur le quai de l’Ile, Raphaël observe le Thiou depuis l’entrée de sa librairie. Il surveille la hauteur de l’eau mais sans être inquiet. "Tant que les Dupont et Dupont dessinés sur le bâtiment d’en face n’ont pas de l’eau jusqu’à la tête, nous sommes tranquilles." Ce mardi, les Dupont et Dupont avaient seulement… les pieds mouillés. Et selon la DDPP, le niveau du lac devrait baisser dans quelques jours.