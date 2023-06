VIDEO - Le nom d'Emmanuel Macron hué au grand concert pour la planète sur le Champ-de-Mars

Un concert-évènement aux accents politiques. Jeudi soir à Paris se sont réunies quelques unes des plus grandes stars de la musique (Elton John, Billie Eilish, Lenny Kravitz) pour un concert caritatif pour le climat, à l'occasion d'un sommet international organisé à Paris.

Le concert, organisé par l'ONG Global Citizen, avait lieu sur le Champ-de-Mars, cette grande esplanade de verdure situé au pied de la Tour Eiffel. Un spectacle gratuit dont le but était d'envoyer un message important aux dirigeants mondiaux et au secteur privé.

Macron hué, Lula ovationné

Emmanuel Macron n'est pas venu sur scène, mais ses oreilles ont tout de même sifflé. Interpellé par l'actrice Diane Kruger au sujet d'une taxe sur le transport maritime, le chef de l'Etat a été conspué, comme le montrent plusieurs vidéos.

Les "Macron démission" ont retenti une deuxième fois lorsque son nom a été prononcé par la première ministre de la Barbade, Mia Mottley.

En revanche, le président brésilien Lula a été applaudi comme une rockstar. "Ceux qui ont réellement pollué la planète pendant les 200 dernières années sont ceux qui ont fait la révolution industrielle, [...] c'est pour cela qu'ils doivent payer la dette historique qu'ils ont envers la planète", a lancé le dirigeant de gauche.

Une taxe sur les émissions carbone du transport maritime évoquée

Réunis à Paris ces jeudi et vendredi à l'occasion du Sommet pour un nouveau pacte financier, les dirigeants du monde entier tentent de jeter les bases d'une refonte de l'architecture financière internationale. Le but est d'enrayer à la fois la pauvreté et le réchauffement de la planète.

Organisateur de ce sommet, Emmanuel Macron a appelé jeudi à un "choc de financement public".

Parmi les nombreuses idées en débat, celle d'une réduction de dette contre des engagements à sauvegarder la nature, ou celle d'une taxe internationale sur les émissions de carbone du transport maritime.