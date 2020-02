VIDEO - Le Nouvel An chinois célébré à Clermont-Ferrand malgré l'épidémie de coronavirus

Entre 350 et 500 personnes, au plus fort de la manifestation, ont déambulé dans les rues de Clermont-Ferrand pour célébrer le Nouvel An chinois. Un défilé sans psychose à cause de l'épidémie de coronavirus qui sévit en Chine actuellement.

Clermont-Ferrand, France

Le défilé a démarré place Dellile à Clermont-Ferrand à 14h30. Devant plusieurs centaines de personnes, les lions - des hommes sous d'épais costumes - se sont dressés. "Et si on touche leur tête, ça porte bonheur" explique la jeune Jennifer, qui habite sur la place.

Cette danse du lion, elle est effectuée par la compagnie Hong Tech Lyon. A sa tête, Dai Nguyen. "On a encore la chance d'organiser ces défilés. Donc, je veux apporter le bonheur aux gens" explique-t-il

Une démonstration d'un art ancestral chinois sur la place Delille © Radio France - Mickaël Chailloux

Pas de psychose à Clermont-Ferrand

A côté l'association Mei Hua Zhuang. Basée à Saint-Genès-Champanelle, avec des bureaux à Clermont et Beaumont, elle a pour but de montrer la culture chinoise, les arts martiaux, en apaisant le corps et l'esprit. "Mei Hua Zhuang signifie en français fleur de prunier" explique Junmin, l'un des deux co-fondateur de l'association, chinois installé à Paris depuis 20 ans...et habitué du défilé parisien annulé cette année. "On ne peut pas rester dans la panique. Il faut affronter les difficultés" explique, serein, ce juriste.

Le cortège a emprunté les rues piétonnes. Parmi les spectateurs, quelques badauds. Le maire de Clermont a aussi fait une apparition au pied de la cathédrale. Tous saluent la positivité d'un cortège, bien loin de l'épidémie de coronavirus.

Défilé reporté à Paris et Bordeaux

Le défilé du Nouvel An chinois prévu dimanche à Paris, où plusieurs cas de contamination par le coronavirus ont été confirmés, a été reporté "Nous le reportons pour risque sanitaire et pour risque de psychose", avait ajouté Sacha Lin-Jung, responsable de l'Association Chinois résidant en France (ACRF), qui organise le défilé.

L'arrivée sur la place de Jaude © Radio France - Mickaël Chailloux

A Clermont-Ferrand, Valérie Bey-Smith, directrice de l'Institut Confucius a elle décidé de le maintenir. "Il n'y avait aucune raison de l'annuler" explique-t-elle.

"Sur la page Facebook, certains mettaient des petits masques. Je suis intervenue pour dire : attention ! ne cédez pas à cette panique"

Le monde présent (entre 350 et 500 personnes au plus fort de la déambulation) lui donne raison, explique-t-elle. L'année chinoise du rat a débuté le 25 janvier et se terminera le 11 février 2021 pour passer à l'année du buffle.